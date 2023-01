Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TEORICAMENTE

Significato/Curiosita : Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica

Stessa, la seconda è sempre al servizio di altro, come un mezzo. in questo senso la "tecnica" (termine usato spesso come sinonimo), non era diversa né dall'arte...

Alla bandiera che la nave porta e non all'appartenenza dello stato. teoricamente questo viene inteso per appartenenza allo stato, praticamente no. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con mezzo; deduzioni; sempre; corrispondono; alla; pratica; Cannes nel mezzo ; Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città; Ha un mozzo in mezzo ; In mezzo al rivestimento; Logiche deduzioni ; Razionali come certe deduzioni ; deduzioni filosofiche; deduzioni di dati particolari da un contesto; Si punta sempre sui capelli bagnati; Ritmo monotono e sempre uguale; Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra; Non sempre è a secco; Li corrispondono i datori di lavoro; corrispondono a milioni di tonnellate di tritolo; corrispondono più o meno a 450 grammi; corrispondono a 10 cl; Jennifer, la protagonista del film ...E alla fine arriva Polly; alla moda, bello per i giovani; Pende dalla prua della nave; Il ciclista dalla pedalata costante; Si pratica con sedativi; Incurante della pratica ; pratica di aggiornamento del catasto: __ catastale; Si pratica per mantenersi in forma; Cerca nelle Definizioni