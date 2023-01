L organismo patogeno esploso a Wuhan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organismo patogeno esploso a Wuhan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : CORONAVIRUS

Significato/Curiosita : L organismo patogeno esploso a wuhan

Disambiguazione – "coronavirus" rimanda qui. se stai cercando il virus responsabile della pandemia di covid-19, vedi sars-cov-2. orthocoronavirinae è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con organismo; patogeno; esploso; wuhan; Provocare stimoli dannosi all organismo ; Lo utilizza l organismo ; organismo a carattere sociale; Un organismo preposto all economia e al lavoro; Può essere patogeno , federale, speciale..; Agente patogeno causa del morbo della mucca pazza; Batterio, germe patogeno ; Agente patogeno ; esploso come un palloncino; Il mais dopo che è esploso ; Se è inesploso può essere disinnescato; esploso , deflagrato, saltato in aria; Le prime di wuhan ; Cerca nelle Definizioni