L industria fondata da Giovanni Agnelli - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : FIAT

giovanni agnelli, detto gianni (torino, 12 marzo 1921 – torino, 24 gennaio 2003), è stato un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fiat (disambigua). fiat (acronimo di fabbrica italiana automobili torino) è una casa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

