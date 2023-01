Idonei al servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idonei al servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABILI

Significato/Curiosita : Idonei al servizio

Relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo. la promozione...

Per definire questa condizione hanno coniato il neologismo "diversamente abili". nella loro bocca, in quel contesto, in quel momento poteva forse avere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

