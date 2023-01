Identificativo Univoco del Titolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Identificativo Univoco del Titolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IUT

Significato/Curiosita : Identificativo univoco del titolare

Codice fiscale in italia è un codice che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro...

Intrarenale isp: intraspinale itr: intratracheale itt: intratesticolare iut: intrauterino ivg: intravaginale ivn: intravenoso mul: multiplo (attraverso...

