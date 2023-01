Grandi palchi laterali nel teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi palchi laterali nel teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARCACCE

Significato/Curiosita : Grandi palchi laterali nel teatro

Pareti stesse dei singoli palchi sono direzionate in modo da permettere una migliore visuale anche dai palchi più laterali. le tappezzerie alle pareti...

Fontana della barcaccia è una fontana di roma, situata in piazza di spagna, ai piedi della scalinata di trinità dei monti. la barcaccia, sovrastata dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con grandi; palchi; laterali; teatro; Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città; Smisurati, grandi ssimi; Albero dai grandi fiori bianchi o rosati; grandi oso e solenne come un re; palchi per oratori; La Compagnia degli attori che calcano i palchi ; Cervide con palchi palmati; I palchi degli schermidori; Vani laterali di una chiesa; Hanno grossi manici e tastoni laterali ; Pareti laterali della nave; Fornita di piccole sporgenze laterali ; Era un piccolo teatro per audizioni musicali; Aspettando __, a teatro ; Fu ucciso a teatro ; La città siciliana col teatro Massimo V. Bellini;