Fabbrica piccoli recipienti dogati - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BARILAIO

Significato/Curiosita : Fabbrica piccoli recipienti dogati

Dimitrie barila dimitrie barila, meglio noto col suo nome di monaco, dosoftei (suceava, 26 ottobre 1624 – žovkva, 13 dicembre 1693), è stato un monaco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con fabbrica; piccoli; recipienti; dogati; fabbrica no recipienti da cantina; La classe in fabbrica ; fabbrica che tratta argilla; fabbrica paccheri e vermicelli; Una trappola per piccoli insetti; Realizzare pavimenti con piccoli sassi arrotondati; Un leggero tessuto con piccoli puntini in rilievo; Ha piccoli acini senza semi; Fabbricano recipienti da cantina; recipienti dogati; Fabbricanti di recipienti a doghe; I recipienti della fioraia; Recipienti dogati ; Piccoli recipienti dogati ; Recipienti dogati per misurare i cereali; Cerca nelle Definizioni