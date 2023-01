Un corpo celeste di densità estremamente elevata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corpo celeste di densità estremamente elevata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : STELLA DI NEUTRONI

Significato/Curiosita : Un corpo celeste di densita estremamente elevata

Miliardi di masse solari, pur occupando uno spazio non più grande del sistema solare. in astrofisica, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale...

Racconto di larry niven, vedi stella di neutroni (racconto). la prima osservazione diretta di una stella a neutroni, rx j185635-3754 una stella di neutroni è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

