Comune in provincia di Trento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune in provincia di Trento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TESERO

Significato/Curiosita : Comune in provincia di trento

provincia autonoma di trento (in ladino provinzia autonoma de trent, in cimbro sèlbstendig provintz vo tria in mocheno autonome provinz va trea't, in...

tesero (tiézer in dialetto trentino) è un comune italiano di 2 934 abitanti della provincia autonoma di trento. il rio stava lungo la strada tesero -... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con comune; provincia; trento; Vita in comune ; Il comune multiplo; Un comune airone; Disegni in alto: la parte in comune ; Città cinese nella provincia dello Shandong; La provincia con Pontremoli; Governatore di provincia dell antico impero persiano; La provincia del Irpinia; I trentatré che entrarono a trento trotterellando; Quando sono trento tto è febbre; Bolzano e trento lo sono del Trentino-Alto Adige; I centro di trento ; Cerca nelle Definizioni