Si usa per avvolgere oggetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per avvolgere oggetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CARTA VELINA

Significato/Curiosita : Si usa per avvolgere oggetti

"rouler"), che si riferiscono all'alternarsi di semirotazioni necessarie per avvolgere il contenuto nella cartina, ottenendo una forma cilindrica o tronco-conica...

Grammatura della carta velina, cioè il rapporto tra il peso della carta e la sua superficie, è compresa tra i 18 e i 50 g/m². la carta velina era originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

