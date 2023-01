Un tipo di composto chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di composto chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : METAMERO

Significato/Curiosita : Un tipo di composto chimico

Flaconi contenenti vari composti chimici in un laboratorio chimico un composto chimico, in chimica, indica ogni sostanza pura che può essere decomposta...

Organici si ripetono in ogni metamero. nei molluschi, separatisi precocemente dai due phyla citati, residui di metameria si rinvengono in classi piuttosto...

