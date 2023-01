Sono tante nel coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tante nel coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOCI

Significato/Curiosita : Sono tante nel coro

Una tra le tante forme di conoscenza musicale, inoltre è un mezzo utile alla salvaguardia delle tradizioni locali. didatticamente il coro offre la possibilità...

voci – film di franco giraldi del 2000 voci – libro di dacia maraini del 1994 voci – album di mario lavezzi del 1991 voci – album di lorella cuccarini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; tante; coro; Che sono conferiti per ossequio; Lo sono gli atti molto più che valorosi; sono sette... per gli adulatori; sono tenuti a rispettarlo l avvocato e il medico; Che è al di qua di una importante catena montuosa europea; Il popolare Morandi cantante di Non son degno di te; Un importante centro industriale e commerciale tra Feltre e Belluno; Uno Stewart cantante inglese; Ghirlanda, coro na; coro ne di gloria; Copricapi con tre coro ne; Una pianta per ambite coro ne; Cerca nelle Definizioni