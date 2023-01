Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RICETTACOLO

Significato/Curiosita : Luogo che puo dare ospitalita a persone... per nulla raccomandabili

Comprendere ciò che dico, lo faccia. a sottolineare che ci possono essere persone alle quali il discorso può non far piacere o dare fastidio e quindi...

In botanica, il ricettacolo o talamo è l'ingrossamento apicale del peduncolo. sul ricettacolo si inseriscono i verticilli del fiore. possibili posizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

