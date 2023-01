Locale per vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale per vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANTINA

Significato/Curiosita : Locale per vini

Tradizionalmente usato per consumare i vini spumanti, riempito di prosecco, uno spumante italiano molto famoso in tutto il mondo. nei vini spumanti naturali...

Un'antica cantina per la maturazione del vino in botti una cantina è un locale, completamente o parzialmente interrato, adibito alla maturazione e conservazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

