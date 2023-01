Genere di proscimmie malgasce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di proscimmie malgasce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEMURE

Significato/Curiosita : Genere di proscimmie malgasce

Spettrali di molte specie e del fatto che essi, nella mitologia malgascia, rappresentano l'incarnazione delle anime degli antenati. i lemuri sono proscimmie e...

il termine lemure deriva dal latino lemures, che indica il tipico movimento altalenante della loro camminata e corsa. il termine lemure si riferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

