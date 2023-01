Fornisce materiale per riviste e giornali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce materiale per riviste e giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COLLABORATORE

Significato/Curiosita : Fornisce materiale per riviste e giornali

Modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca scientifica (come ad esempio gli articoli pubblicati in riviste accademiche o atti di conferenze...

Un collaboratore di giustizia, in diritto, è un soggetto che trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

