È fatta per contenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fatta per contenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCATOLA

Significato/Curiosita : E fatta per contenere

L'abbiamo fatta grossa è un film del 2016 diretto da carlo verdone. protagonisti della pellicola sono il regista verdone, nei panni di un investigatore...

Stai cercando il singolo di laura pausini, vedi scatola (singolo). uno scatolone in cartone ondulato scatola decorata in legno le famose scatolette di zuppa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 24 gennaio 2023

Altre definizioni con fatta; contenere; Pulitura fatta con una grossa lima; Lo è la traduzione fatta parola per parola; Copia fatta con carta carbone; Abituata, assuefatta ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; contenere entro determinati limiti; Serve a contenere la piena; È difficile contenere quello giovanile; Cerca nelle Definizioni