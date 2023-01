Dieci in un millennio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dieci in un millennio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SECOLI

Significato/Curiosita : Dieci in un millennio

I millennio inizia il 1º gennaio dell'anno 1 e termina il 31 dicembre dell'anno 1000 incluso. nella prima metà di questo millennio, si è visto in europa...

Cardinale polacco karol wojtyla diviene il primo papa non italiano dopo cinque secoli. 1978: guerra del libano (o prima invasione israeliana del libano) 1978:...

