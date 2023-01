Il capro... . che viene sacrificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capro... . che viene sacrificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESPIATORIO

Lettura della akedah, la vicenda in cui dio stesso fornisce il capro che viene sacrificato al posto di isacco (genesi 22,1-18), ha un'interpretazione messianica...

Il capro espiatorio, dipinto di william holman hunt (1854), city art gallery, manchester, regno unito il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente...

