Una salsa a base di pepe rosso e aceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa a base di pepe rosso e aceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TABASCO

Significato/Curiosita : Una salsa a base di pepe rosso e aceto

salsa originale, tranne nel caso della salsa tabasco habanero, che arriva ad 8000 su. la quasi totalità dei tipi di questa salsa è prodotta con aceto...

Commercializzata con l'etichetta tabasco pepper sauce, e la mcilhenny nel tempo ha ampliato la sua gamma di salse tabasco per far fronte alla concorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

Altre definizioni con salsa; base; pepe; rosso; aceto; Una salsa per tagliatelle; Distese d acqua salsa ; Una salsa molto saporita; La salsa francese di Béarn; Una base del Dna come la timina; Polpetta a base di spinaci della cucina lombarda; La... finale di base ball; Torta a base di chiare d uovo; __ olio e pepe roncino; Un primo piatto con guanciale, uova e pepe ; Tonnarelli cacio e pepe ; È nota per il pepe ; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua; Osti all ingrosso ; Un grosso filo elettrico e i mobili con le piazze; Avere il fiato grosso ; Tutt altro che faceto ; Si mangia con sale, olio e aceto ; Richiede olio e aceto ; Mettere olio e aceto ; Cerca nelle Definizioni