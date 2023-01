Una città del Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città del Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una citta del sudafrica

Lista di città del sudafrica ordinate per tipo e numero di abitanti. di seguito vengono elencate le città con più di 100.000 abitanti, ordinate per numero...

pietermaritzburg è una città del sudafrica, capoluogo della provincia del kwazulu-natal. fu fondata da un gruppo di voortrekkers come capitale dell'effimero...