Quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : Quello per la letteratura fu assegnato anche a dario fo

dario fo a taormina nel 2014 premio nobel per la letteratura 1997 dario luigi angelo fo noto come dario fo (sangiano, 24 marzo 1926 – milano, 13 ottobre...

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

Altre definizioni con quello; letteratura; assegnato; anche; dario;