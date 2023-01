Provocare stimoli dannosi all organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provocare stimoli dannosi all organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRESSARE

Significato/Curiosita : Provocare stimoli dannosi all organismo

Caratterizzata da un effetto bifasico: molti organismi/sistemi biologici esposti ad un'ampia gamma di stimoli mostrano risposte opposte a seconda della dose;...

Adottare alcuni accorgimenti quali: - in fase di crescita dei frutti si deve stressare la pianta alternando periodi di siccità con periodi di intense innaffiature...

