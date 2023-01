L ottavo mese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ottavo mese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGOSTO

Significato/Curiosita : L ottavo mese

Cercando altri significati, vedi mese (disambigua). il mese è una suddivisione dell'anno. etimologicamente, il termine mese (dal latino mensis) ha la stessa...

Vedi agosto (disambigua). agosto, dal très riches heures du duc de berry agosto (dettaglio), ciclo dei mesi, castello del buonconsiglio, trento agosto è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

