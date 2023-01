La... bisaccia del soldato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La... bisaccia del soldato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

tascapane militare tedesco modello m1931. il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane. consiste...