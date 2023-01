L imitazione della forma ideale della realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imitazione della forma ideale della realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIMESI

Significato/Curiosita : L imitazione della forma ideale della realta

Cercando altri significati, vedi città ideale (disambigua). una delle rappresentazioni pittoriche del concetto: città ideale (fine xv sec.), dipinto di anonimo...

Ideali. la mimesi è un'attività che riguarda sia gli uomini quando producono ad esempio i dipinti, sia gli dei quando creano i sogni. la mimesi umana va... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

