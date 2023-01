Contraffatto, falsificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contraffatto, falsificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAROCCATO

Significato/Curiosita : Contraffatto falsificato

Andreas lo ricattava, minacciando di rivelare che alcuni anni prima aveva falsificato dei documenti per proteggere una famiglia armena. andreas, tuttavia,...

Corriere.it, 10 dicembre 2009 (archiviato il 17 gennaio 2010). ^ brunello "taroccato", indagini su 5 aziende, su ilgiornale.it, 3 aprile 2008 (archiviato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

Altre definizioni con contraffatto; falsificato; Non autentico, fasullo, contraffatto ; Fasullo, contraffatto ; I criminali che stampano denaro contraffatto ; Genuino, non contraffatto ; falsificato , non autentico; Il contrario di falsificato ; falsificato ri, fingono di essere qualcun altro; Imitato, falsificato ; Cerca nelle Definizioni