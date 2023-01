Lo contiene l osso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo contiene l osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MIDOLLO

Significato/Curiosita : Lo contiene l osso

L'osso iliaco (dal latino ilia, «fianchi»), noto anche come osso dell'anca o osso coxale (in latino os coxae), è un osso pari e simmetrico che costituisce...

Prolunga fino al coccige. il midollo spinale dà origine, con i nervi spinali, al sistema nervoso periferico. il midollo spinale (giallo) all'interno della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 gennaio 2023

Altre definizioni con contiene; osso; contiene la maionese; Composto chimico che contiene un metallo; Quella della posta contiene le lettere; Non contiene crusca quasi per nulla; Una salsa a base di pepe rosso e aceto; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua; Osti all ingrosso ; Si posso no fratturare; Cerca nelle Definizioni