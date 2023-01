Lo zero passa per Greenwich - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo zero passa per Greenwich. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERIDIANO

Significato/Curiosita : Lo zero passa per greenwich

Observatory di greenwich il meridiano di greenwich è il circolo massimo meridiano avente per convenzione longitudine pari a zero, passante per l'osservatorio...

Cercando altri significati, vedi meridiano (disambigua). meridiani il meridiano zero a greenwich, in inghilterra un meridiano o linea di longitudine, in geografia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 22 gennaio 2023

