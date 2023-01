Lavora riprendendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora riprendendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lavora riprendendo

Questo esordio la sua carriera subisce una pausa di una decina d'anni, riprendendo nel 2020, quando partecipa alle serie televisive the baker and the beauty...

Ripresa, detto anche operatore video o cineoperatore (in inglese anche cameraman), è la persona che agisce fisicamente sulla telecamera o sulla cinepresa...