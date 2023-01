Hanno per capitale Riga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno per capitale Riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETTONI

Significato/Curiosita : Hanno per capitale riga

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi riga (disambigua). riga (in lettone riga) è la capitale della lettonia. situata sul mar baltico alla foce...

I lettoni (in lingua lettone: latvieši) sono il gruppo etnico di maggioranza della lettonia con 1.320.600 individui. i lettoni spesso si autodefiniscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 22 gennaio 2023

