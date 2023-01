Come un romanzo che ricorda Verga o Zola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un romanzo che ricorda Verga o Zola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VERISTICO

Significato/Curiosita : Come un romanzo che ricorda verga o zola

Motivi che il giovane scrittore riprenderà, rielaborandoli, nei romanzi che seguiranno. è anche considerato un romanzo autobiografico, sebbene verga non...

Di ritratti dell'imperatore tito flavio vespasiano: un ritratto più "veristico", quasi "volgare", nella scia del ritratto romano repubblicano, tra i... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 22 gennaio 2023

Altre definizioni con come; romanzo; ricorda; verga; zola;