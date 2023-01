Sostanze come l eroina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze come l eroina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STUPEFACENTI

Significato/Curiosita : Sostanze come l eroina

Dette rispettivamente eroina nº 4 ed eroina nº 3, da non confondere con le eroine nº 1 e nº 2, termini riferiti alle sostanze impiegate e alle fasi di...

Dipendenza. nei paesi di lingua inglese gli stupefacenti sono chiamati narcotic drugs. essendo gli stupefacenti in gran parte oppioidi, la categoria si sovrappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

Altre definizioni con sostanze; come; eroina;