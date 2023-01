Solenne, sacerdotale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solenne, sacerdotale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Solenne sacerdotale

Lo stemma della fraternità sacerdotale san pietro la fraternità sacerdotale san pietro (in latino fraternitas sacerdotalis sancti petri) è una società...

Corrisponde a un segno ieratico (salvo le legature, che devono essere sciolte, e alcuni segni propri esistenti solo in ieratico); per questo motivo, nella...