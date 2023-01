Relativo a un antico poeta greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a un antico poeta greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Relativo a un antico poeta greco

Tirteo (in greco antico: tta, tyrtâios; ... – ...; fl. circa 640 a.c. o 633 a.c.) è stato un poeta greco antico, vissuto nel vii secolo a.c.. visse...

Ancora cantati a sazietà, come strumento di formazione comunitaria, i canti tirtaici erano intonati quando l'esercito si schierava in battaglia. l'opera di...