Quello cardanico è snodato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello cardanico è snodato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Quello cardanico e snodato

Cricchetti e chiavi dinamometriche sia su utensili motorizzati ad aria compressa sia su chiavi a t, con estensori prolunghe e snodi a giunto cardanico per operare...

giunto, in muratura giunto strutturale, nell'ingegneria civile giunto, nella meccanica dei veicoli giunto cardanico, in meccanica giunto liberacavi, dispositivo...