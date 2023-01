Lo provoca... l ira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo provoca... l ira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo provoca... l ira

Durante la cena. in questo momento lo sguardo accusatorio di jesus nei confronti del cugino provoca un'accesa ira in miguel che arriva a picchiare brutalmente...

Per cui sono progettati. a causa di questo fenomeno, detto in gergo "accecamento", un differenziale con corrente nominale idn = 30ma può ritrovarsi con...