C è la logica e la grammaticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è la logica e la grammaticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANALISI

Significato/Curiosita : C e la logica e la grammaticale

logico o operatore logico (nel contesto dell'algebra di boole, i connettivi logici sono detti anche operatori booleani), è un elemento grammaticale di...

analisi – concetto della filosofia analisi – in ingegneria del software, una delle fasi del ciclo di vita del software analisi chimica – concetto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

Altre definizioni con logica; grammaticale;