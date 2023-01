È famosa per le sue grotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa per le sue grotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POSTUMIA

Significato/Curiosita : E famosa per le sue grotte

Concerti, famosa per la sua particolare acustica, è abbastanza grande da contenere diecimila persone gran parte della fauna che abitava le grotte è stata...

postumia – città slovena comune di postumia – comune sloveno via postumia – antica strada consolare romana strada statale 53 postumia – strada statale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

