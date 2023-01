Date in dono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Date in dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGALATE

Antiochio iv epifane perché le aveva date in dono alla concubina antiochide: da questo versetto biblico si evince come in quel tempo tarso mantenesse ancora...

Considerato invece di buon auspicio. solitamente le buste rosse vengono regalate dalle coppie sposate ai familiari o agli amici più giovani e scapoli; è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

