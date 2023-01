Corda per omeggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corda per omeggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Significato/Curiosita : Corda per omeggi

gomena e bitta gómena è il termine nautico con cui si indica una cima, di adeguata sezione, destinata all'ormeggio delle imbarcazioni. è anche un'unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

