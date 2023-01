Ciascuno degli elementi che viene precisato in una contrapposizione o similitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascuno degli elementi che viene precisato in una contrapposizione o similitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : TERMINE DI PARAGONE

Significato/Curiosita : Ciascuno degli elementi che viene precisato in una contrapposizione o similitudine

Spirito, come riflesso di una creazione strutturata gerarchicamente in cui vigono relazioni di analogia, cioè rapporti di similitudine o metaforici, tra le sue...

Gianluigi paragone, su gianluigi paragone - biglietti. url consultato il 3 novembre 2017. ^ intervista a gianluigi paragone, vice direttore di "libero"[collegamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 gennaio 2023

Altre definizioni con ciascuno; degli; elementi; viene; precisato; contrapposizione; similitudine;