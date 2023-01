Di solito è percorsa da un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito è percorsa da un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Di solito e percorsa da un fiume

Ricca di navigli, e in lombardia, solcata da un'ampia rete di canali. collaborò con la repubblica di venezia per la sistemazione dell'assetto del fiume brenta...

Significati, vedi valle (disambigua). la val di susa (piemonte), tipica valle fluviale. nunavut (canada), tipica valle glaciale. in geografia la valle è una formazione...