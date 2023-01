Secondo Dante, il V fece per viltade il gran rifiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo Dante, il V fece per viltade il gran rifiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CELESTINO

Significato/Curiosita : Secondo dante il v fece per viltade il gran rifiuto

dante in un affresco di andrea del castagno che fece per viltade il gran rifiuto è il 60° verso del iii canto dell'inferno di dante alighieri. dante ha...

celestino v, nato pietro angelerio (o secondo alcuni angeleri), detto pietro da morrone e venerato come pietro celestino (isernia o sant'angelo limosano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

