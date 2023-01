Relativi ad un radicale chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi ad un radicale chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Trasformandola in un radicale ch3• + ch3ch3 ch4 + ch3ch2• scissione del radicale: un radicale si decompone in due frammenti più leggeri, un alchene ed un altro...

L'etanolo (o alcol etilico) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è ch3ch2oh. è anche chiamato, per antonomasia...