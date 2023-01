Regione dell antica Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione dell antica Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Dario i di persia, detto il grande (in persiano antico: , darayavauš , trad.: "colui che possiede il bene"; in greco antico: dae, darèios; in persiano...

Mar caspio. i greci erano soliti chiamare il mar caspio "mare ircanio". il nome ircania deriva dal greco "hyrcania", nome con cui i greci chiamavano questa...