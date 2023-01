Motivi... per gonfiarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivi... per gonfiarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VANTI

Significato/Curiosita : Motivi... per gonfiarsi

Fondamentalmente un uomo di cultura, odiava la demagogia, la retorica vana, il gonfiarsi le gote, insomma tutto ciò che caratterizza il cosiddetto 'villan rifatto'...

Italiana corrente a cura di germana sommaruga, torino, camilliane, 1991; vanti1991. ^ vanti1991, pp. 84-85. ^ bolla illius qui pro gregis, su camilliani.org.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

Altre definizioni con motivi; gonfiarsi;