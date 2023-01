Locuzione latina che significa durante il percorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione latina che significa durante il percorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Locuzione latina che significa durante il percorso

L'espressione latina in itinere, tradotta letteralmente, significa durante il percorso. con questo termine si indica tutto ciò che avviene durante un percorso sia...

Corso si sono svolte diverse prove in itinere... l'orientamento in itinere offre agli studenti... l'infortunio in itinere occorso al lavoratore durante il...