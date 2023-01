Imponente e armonioso come una statua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imponente e armonioso come una statua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCULTOREO

Significato/Curiosita : Imponente e armonioso come una statua

Fece porre all'interno una statua del divo giulio (ossia di cesare divinizzato) e, all'esterno, nel pronao, una di ottaviano e una di sé stesso, a celebrazione...

Il gruppo scultoreo di laocoonte e i suoi figli, noto anche semplicemente come gruppo del laocoonte, è una scultura ellenistica della scuola rodia, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

Altre definizioni con imponente; armonioso; come; statua;