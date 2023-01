Ideò l alfabeto per i non vedenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò l alfabeto per i non vedenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAILLE

Significato/Curiosita : Ideo l alfabeto per i non vedenti

Un intaglio con la scritta in braille "premier" viene letto da una persona che vi passa sopra le dita il braille è un sistema di lettura e scrittura tattile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 gennaio 2023

